С начала 2020 года томские ЗАГСы зарегистрировали почти 5 тыс. пар молодоженов

За девять месяцев 2020 года в Томской области поженились 4613 пар Фото: из открытых источников

За девять месяцев 2020 года в Томской области поженились 4613 пар, развелись за тот же период 2816 семей, - сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Также сообщается, что почти половина из всех новобрачных сыграли свадьбы летом. Часть из запланированных бракосочетаний по желанию молодоженов из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Также за девять месяцев 2020 года ЗАГСы Томской области зарегистрировали более семи тысяч новорожденных: 3863 мальчика и 3544 девочки, в числе которых 116 двоен и три тройни. 2769 малышей стали первенцами в семье, 2685 — вторыми и 1295 — третьими детьми. 394 семьи стали родителями в четвертый раз, еще 150 — в пятый. Один из новорожденных стал 11-м ребенком в семье.

Наиболее популярными именами у томских родителей по-прежнему остаются Артем и София. В числе редких детских имен — Аристарх, Добрыня, Климентий, Прохор, Глафира, Евдокия, Лукерья, Матрона и Устинья.