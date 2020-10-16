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С начала года детский телефон доверия принял более 3000 обращений в Томске

Звонки бесплатны на всей территории региона
Анна Захарова
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За девять месяцев 2020 года детский телефон доверия Томской области принял 3134 звонка

За девять месяцев 2020 года детский телефон доверия Томской области принял 3134 звонка

Фото: из открытых источников

За девять месяцев 2020 года единый детский телефон доверия Томской области принял 3134 звонка. Круглосуточную психологическую поддержку получали дети, подростки и их родители, - сообщается в пресс-службе администрации

Сообщается, что чаще всего за помощью к психологам обращались подростки 10 – 17 лет, их звонки — это больше половины от всех поступивших обращений. Ребят волновали вопросы самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, родителями, разрешение конфликтов.

Также уточняется, что более 20% звонков на детский телефон доверия — обращения взрослых, которые нуждались в поддержке специалистов, чтобы сгладить кризисы в семье, наладить контакт между поколениями или преодолеть трудности, возникшие в общении с ребенком.

Напомним, что единый детский телефон доверия 8-800-2000-122 действует в Томской области с 2010 года. Ежегодно поступает более 7,5 тысячи обращений, звонки бесплатны с любых телефонов на всей территории региона. Общение с психологом анонимно, но при желании можно представиться.