ДОМ.РФ выставил на торги помещение в здании XIX века в центре Томска

Желающие участвовать в аукционе могут подать заявки до 19 октября. Фото: из открытых источников

Компания ДОМ.РФ выставила на торги помещения, расположенные по адресу: Томск, ул. Набережная Томи, 19а, общей площадью 292,2 квадратных метра. Двухэтажное кирпичное складское здание, построенное в конце XIX века, является объектом культурного наследия. Охранное обязательство на него утверждено приказом комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Помещения обеспечены инженерными коммуникациями – отоплением, электроснабжением, водопроводом, канализацией. По данным из открытых источников, по указанному адресу ныне числится отель «Ковчег». В непосредственной близости от здания располагаются объекты коммерческой застройки.

Аукцион пройдет 23 октября, заявки на торги принимаются до 17.30 часов 19 октября. Начальная цена лота составляет 6 823 500 рублей, задаток – 1 364 700 рублей.

Поясним, что АО «ДОМ.РФ» в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской ФедерацииФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время эти полномочия распространяются на большинство регионов России.