В Томск поступила вторая партия вакцины от гриппа

в Томской области поставили прививку более 240 тыс жителей Фото: из открытых источников

Регион получил вторую партию вакцины от гриппа «Совигрипп». В больницы области поступило 55,8 тысячи доз для взрослых и 28 тысяч доз — для детей, сообщила пресс-служба администрации области.

Также сообщается, что новая партия лекарства дополнила поступившие в сентябре в Томской области 289 тысяч доз вакцины. Поставка заключительной ожидается в конце октября.

Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут все желающие. В первую очередь медики рекомендуют привиться людям, входящим в группы риска: детям с шести месяцев, дошкольникам, школьникам, студентам, медикам, работникам образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным женщинам и призывникам.

Пожилые люди 65+ могут поставить прививку от гриппа на дому – для этого нужно позвонить в свою поликлинику и вызвать медработника на дом.

Уточняется, что с начала сентября прививку от гриппа поставили 240 450 жителей Томской области, из них 56,9 тысячи — дети.