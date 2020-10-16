Власти: строительство экспоцентра в Томской ОЭЗ возобновится до конца октября

Первые сваи на строительной площадке экспоцентра были забиты в ноябре 2015 года. Фото: из открытых источников

До конца октября в Томской особой экономической зоне возобновится строительство выставочного центра. Завершение работ запланировано на сентябрь 2021 года, сообщила пресс-служба обладминистрации. Стоимость контракта составит 601,3 млн рублей.

Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел совещание, на котором обсуждался ход строительства новых объектов ОЭЗ. По информации подрядчиков, готовность инфраструктуры, включая головные трансформаторные подстанции на северной и южной площадках ОЭЗ «Томск», составляет 90%. Строительство закончится не позднее второго квартала 2021 года.

– 42 объекта, в числе которых объекты электроснабжения, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также административные здания площадью более 5 тыс. кв. метров, были переданы от АО «Особые экономические зоны» (Москва) в управляющую компанию Томской ОЭЗ в середине 2019 года. Сегодня их строительство ведется по утвержденным графикам, – говорится в сообщении.

Экспоцентр представляет собой двухэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. метров, включая 3 тыс. «квадратов» выставочных площадей. На прилегающей территории разместятся открытая выставочная площадка (более 2 тыс. кв. метров) и автостоянка на 250 машиномест.

Параллельно со строительством актуализируются проектные решения по внутреннему оснащению выставочного центра. Этот объект – эксклюзивный для Томской области по запроектированному оборудованию, добавил вице-губернатор.

На совещании также принято решение скорректировать проект инжинирингового центра, чтобы «разделить» его на два независимых объекта и определить стоимость строительства в текущих ценах. Приоритет в строительстве будет отдан производственной части, так как резидентам сегодня не хватает именно производственных помещений.