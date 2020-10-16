Погода в Томске на 16 октября 2020: облачно с прояснениями

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура ветер северо-западный днем с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/c. Температура днем +2, +4, ночью -1…-3.

По области также облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -4…+1°С, при прояснениях до -9°С. Температура днем +1…+6°С. Утром на дорогах местами гололедица.