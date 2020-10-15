В Томске реальный срок получил хитрый охотник за деньгами местных пенсионеров

Хитрый томич умел выуживать у местных пенсионеров деньги Фото: из открытых источников

Ленинский районный суд г. Томска признал 56-летнего жителя областного центра виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2019 года подсудимый, завязав на улице разговор с 83-летним пенсионером, воспользовался доверием последнего и под предлогом того, что сильно голоден, обманом проник к нему в квартиру, где попросил взаймы 5 тыс. руб. Заметив место хранения денег, подсудимый, в то время когда пенсионер готовил для него еду, похитил у него еще 115 тыс. рублей.

После этого подсудимый познакомился на улице с 73-летним пенсионером, которому рассказал вымышленную историю о том, что является предпринимателем, испытывает временные финансовые трудности и нуждается в деньгах. Обманув таким образом пожилого человека, подсудимый получил от него в долг 20 тыс. руб.

При этом намерений возвращать долги подсудимый в обоих случаях не имел. В судебном заседании он признал вину в инкриминируемых деяниях.

С учетом тяжести содеянного государственный обвинитель ориентировал суд на назначение виновному наказания в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.