В этом году малоимущие жители Томской области заключили 3 458 социальных контрактов

Власть Томской области старается не бросать своих бедных граждан на произвол судьбы Фото: из открытых источников

В 2020 году жители Томской области заключили 3 458 социальных контрактов на общую сумму 142,8 млн рублей, информирует пресс-служба администрации региона.

Денежная помощь в рамках соцконтракта предоставлена малоимущим на время поиска работы на профессиональное обучение и переобучение для дальнейшего трудоустройства, на развитие собственного дела или преодоление трудной жизненной ситуации.

Как сообщила замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина, решение о заключении социального контракта принимает специальная комиссия.

Размер выплаты зависит от направления соцконтракта. Так при поиске работы или для выхода семьи из трудной жизненной ситуации ежемесячное пособие составляет 12 437 рублей. На открытие или развитие собственного бизнеса может быть предоставлена помощь до 250 тыс. рублей.

– Социальный контракт заключается на срок от трех до 12 месяцев. Если индивидуальная программа социальной адаптации, предусмотренная контрактом, не выполняется, он расторгается досрочно, – уточнила Куракина.

За консультацией по государственной социальной помощи на основании социального контракта нужно обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Прием граждан проводится по предварительной записи.

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют малоимущие семьи, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной губернатором Томской области на душу населения – 12 218 рублей.