Томичка при попытке продать гимнастический купальник через интернет-сайт отдала жуликам 5 тысяч рублей

Пытаясь продать что-то в Интернете, всегда рискуешь потерять деньги Фото: из открытых источников

В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району обратилась местная жительница, 2000 года рождения, с заявлением о хищении денежных средств, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, девушка разместила объявление на одном из интернет-сайтов о продаже гимнастического купальника для соревнований, стоимостью 5000 рублей. Через некоторое время ей поступило сообщение от женщины о желании приобрести товар, затем переписка продолжилась в одном из мессенджеров.

Договорившись о стоимости товара, неизвестная попросила скинуть видео с купальником, после чего, обсудив все детали сделки, предложила оформить доставку, скинув сообщение с ссылкой на сайт. Перейдя по ссылке, потерпевшая ввела на сайте данные банковской карты, ей пришло сообщение о снятии денежных средств в сумме 5000 рублей.

Для уточнения сложившейся ситуации студентка написала покупателю и та, в свою очередь, проинформировала об ошибке на сайте, а также скинула ссылку якобы службы поддержки. Перейдя по ссылке, потерпевшая объяснила ситуацию и ей «сотрудники службы поддержки» подтвердили, что произошла ошибка, а также скинули ссылку для оформления возврата денежных средств. Перейдя по ссылке, девушка перешла на сайт, где также было необходимо ввести данные банковской карты, однако потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).