Томские предприятия предоставляют временную работу безработным и студентам

Временная работа поможет выжить в трудные времена Фото: из открытых источников

Центр занятости предлагает томичам варианты временного трудоустройства на предприятиях, которые дадут возможность получать дополнительный заработок в период поиска постоянного места работы, сообщает порта администрации Томской области.

Вакансии созданы на предприятиях в различных отраслях. Соискателей приглашают на работу строительные, производственные и сервисные организации: Спецавтохозяйство Томска, компании «Микран», «Ореол-Проф», «УК «Техсервис», «Чистый двор», группа компаний «Лама», производственная группа «ТЛКЗ» и многие другие.

Предприятиям требуются работники без квалификации, опыта или специальных навыков — подсобные рабочие, уборщики территории и помещений, мойщики посуды, упаковщики и грузчики.

Соискателям предлагается заработная плата от 15 800 до 25 000 рублей. Среди вакансий есть варианты подработки для студентов.

Для тех, кто получит временную работу по этой программе, сохранится пособие по безработице. Кроме того, они получат от службы занятости материальную помощь в размере 2210 рублей, а после окончания периода временного трудоустройства — возможность устроиться на постоянную работу.

Дополнительную информацию по вопросам временного трудоустройства можно получить по телефону: (3822) 46-94-26.