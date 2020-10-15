В Томске мобильные группы проводят рейды на объектах потребительского рынка

Мобильные группы в Томске пытаются навести "масочный" порядок в магазинах, ТЦ, парикмахерских и других местах скопления людей Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проверено 117 объектов потребительского рынка (магазины, торговые центры, аптеки, парикмахерские): в Ленинском районе – 30, в Октябрьском районе – 30, в Кировском районе – 27, в Советском районе – 30 объектов, сообщает сайт мэрии Томска.

При участии сотрудников районных отделов полиции на физических лиц за отсутствие средств органов защиты дыхания (медицинских масок) в местах массового скопления людей, составлено 11 протоколов.

В Томске согласно распоряжению администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (п.11) с 9 октября на территории региона ужесточаются требования действующего масочного режима. Теперь томские организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели обязаны требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Рейдовые мероприятия по местам массового скопления горожан – магазинам, рынкам, в общественном транспорте в Томске продолжатся. Проверять санитарную дисциплину томичей и гостей города будут представители полиции, ГИБДД, Росгвардии, волонтеров и муниципалитета.