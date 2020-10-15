Рафтеры из Томской области завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях «Вуокса-2020»

Томские рафтеры защитили спортивную честь Томской области на соревнованиях под Питером Фото: из открытых источников

10-11 октября на Лосевском пороге реки Вуокса (Ленинградская область) прошли Всероссийские соревнования по рафтингу. На турнир приехали команды из трех регионов России: Томской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

В классе судов R4 участвовали восемь мужских и пять женских экипажей. В R6 – четыре мужских и два женских экипажа, один из которых вскоре снялся.

Томские рафтеры на соревнованиях стали лучшими в категориях «рафт 4» и «рафт 6». Золотые медали «Многоборья» вновь остались за Томском. В составе команды – воспитанники ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева и Копыловского подросткового клуба «Одиссей», сообщает сайт областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Как рассказал тренер спортсменов, руководитель региональной федерации рафтинга и гребного слалома Алексей Широков, сейчас ребята готовятся к выступлению на Кубке России и первенстве РФ среди спортсменов до 20-и и до 24-х лет. Соревнования пройдут в Адыгее с 23 октября по 3 ноября.