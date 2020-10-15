Два миллиарда в казну: до 1 декабря томичам необходимо оплатить налоги на имущество

В Томской области налоговики сформировали 483 тысячи уведомлений за 2019 год. Фото: из открытых источников

До 1 декабря томичи должны уплатить в бюджет налог на имущество физических лиц, а также земельный и транспортный налоги. Общая сумма начислений за 2019 год составила 1,92 млрд рублей, сообщила сегодня журналистам замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Томской области Лариса Самоделова. Это на два процента меньше, чем в прошлом году.

Налоговые органы сформировали 483 тысячи уведомлений по уплате налогов за 2019 год. Половина из них направлена налогоплательщикам через личные кабинеты на сайте ведомства. «Максимальный удельный вес традиционно приходится на транспортный налог – 947 млн руб., или 49% от всех исчисленных налогов. Еще 40% (759 млн руб.) приходится на налог на имущество физических лиц, оставшиеся 11% (213 млн руб.) – на земельный налог», – уточнила Л. Самоделова.

Она добавила, что на территории Томской области насчитывается 388 тысяч транспортных средств, всего 584 из которых относятся к дорогостоящим; их владельцам предстоит оплатить более 14 млн руб. При этом уплаченный томичами транспортный налог поступает в бюджет региона, тогда как земельный налог и налог на имущество физических лиц распределяются по бюджетам муниципальных образований.

Оплатить имущественные налоги граждане должны до 1 декабря 2020 года. Способов оплаты существует несколько: через личный кабинет на сайте ФНС России, через сервис «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», в отделениях банков или через их онлайн-сервисы, а также в почтовых отделениях. Внести необходимую сумму можно и по частям, отметила представитель УФНС.

Добавим, что в сводных налоговых уведомлениях содержится информация об имуществе налогоплательщика не только на территории региона, но и по России в целом. Если кто-то не получил уведомление, обратиться для его получения можно в налоговую службу.