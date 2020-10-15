Коронавирус в Томской области: + 170 новых случаев заражения

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Сегодня, 15 октября, в Томской области выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 9 402 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 13 754 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 286 пациентов скончались, 8 392 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 млн 354 тысячи человек, 23 491 скончался, 1 млн 048 тысяч выздоровели.