Очаг птичьего гриппа выявлен в Шегарском районе, зараженных особей уничтожили

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Очаг заражения птичьим гриппом выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Мельниково Томской области. Данный вирус относится к высокопатогенным заболеваниям, падеж птицы при заражении им может достигать 100%. По предварительным данным, на территорию Томской области вирус попал из одного из соседних регионов, где томич, владелец подворья, купил зараженных птиц, рассказал журналистам начальник регионального департамента ветеринарии Валерий Табакаев.

Ранее сообщалось, что в сентябре- октябре свыше 20 очагов этого заболевания было выявлено в Омской области, в нескольких населенных пунктах Тюменской области. По мнению экспертов, к вспышкам птичьего гриппа могло привести теплое и продолжительное лето, создавшее идеальные условия для увеличения популяции диких водоплавающих птиц. От них зараза переходит к домашнему поголовью.

В Мельникове вчера были проведены карантинные мероприятия, выставлены охранно-карантинные посты, около 60 особей павшей и зараженной птицы сразу уничтожили и сожгли.

Губернатор Томской области в ближайшие часы примет решение о введении карантина, специалисты управления ветеринарии определяют необходимую зону действия ограничений. Отметим, что опасность заболевания птичьим гриппом угрожает практически только тем людям, кто имел тесные контакты с инфицированными домашними птицами, употреблял в пищу мясо или яйца без надлежащей термической обработки. Симптомы птичьего гриппа у людей аналогичны обычному гриппу.