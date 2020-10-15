С начала года томские приставы взыскали с нерадивых родителей свыше 187 млн рублей алиментов

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В 2020 году судебные приставы возбудили 5, 5 тысяч дел, в результате которых на содержание детей взыскано более 187 млн рублей, что на 33,5 млн рублей больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Также сообщается, что в 2020 году возбуждено 585 уголовных дел для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Этим гражданам назначены исправительные работы сроком от 4 до 8 месяцев, 89 человек приговорены к условному лишению свободы, а 52 человека – к реальному сроку.

-В 2020 году дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении 971 должника. В результате примерно треть из них приняли меры к погашению долга: граждане оплачивают задолженность полностью или частично, а также трудоустраиваются, становятся на учет в Центр занятости населения, - говорится в сообщении.

На данный момент официально трудоустроены 96 человек, из заработной платы которых ежемесячно удерживаются денежные средства на содержание детей.