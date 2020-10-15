Сибирское «Диво»: короткометражка «Мельница» томских режиссеров победила на Всероссийском конкурсе

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Короткометражный документальный фильм «Мельница», снятый «Центром культуры и Досуга» Колпашевского района занял первое место на Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Культура и история» категории «Короткометражные фильмы. Защита видеопроекта состоялась онлайн 8 октября», - сообщается на сайте администрации Колпашевского района.

«Фильм представляет собой рассказ о ветряной мельнице, расположенной посреди тайги, в 98 километрах от села Инкино. Выполнена мельница из кедра без единого гвоздя и датируется примерно 1930-40-ми годами. Как рассказывают старожилы, раньше в тех краях находилась деревня Степное, где в 1930-х годах жили переселенцы и ссыльные люди», — говорится в сообщении.

Мельница была обнаружена 2010 году участковым лесничим Сергеем Раздобреевем. Выезд к мельнице «Центру культуры» удалось организовать только в январе 2019 года, добраться до мельницы можно только зимой.

Во время съемок фильма в мельнице нашли сохранившиеся жернова, доски с фамилиями, по всей видимости тех, кто там работал, а вблизи нее была найдена сельскохозяйственная техника: плуг, телеги, конные косилки.

фильм создан при поддержке Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района.