72-летний водитель сбил томичку, переходившую улицу вне «зебры»

фото: УМВД по Томской области.

Вчера утром, около 07 часов 25 минут на улице Нижне-Луговой, 1, автомобилем Lada Granta, под управлением 72-летнего водителя, был совершен наезд на женщину -пешехода.

- По предварительным данным, 39-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. С травмами пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудникам ГИБДД требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, их просят просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. № 310, а также по телефонам 8 (3822) 795-300 или 66-44-22 (дежурная группа ГИБДД).Отмечается, что световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешехода не было.