В Кировском районе Томска отремонтировали 45 фасадов зданий

Так выглядит обновленный в этом году фасад административного здания. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

Согласно городским Правилам благоустройства, обязанности по содержанию, своевременному ремонту и окраске фасадов жилых домов лежит на собственниках здания, которые под контролем муниципалитета обновляют в среднем 25-35 фасадов в год в каждом районе, сообщили в мэрии.

- В Кировском районе план по ремонту фасадов на 2020 год уже выполнен: отремонтировано 45 фасадов жилых домов и административных зданий. Среди них фасад детского сада №35, здания Сибирского лицея, детско-юношеского центра «Звездочка» на Матросова, 8, научная библиотека НИ ТГУ, главный корпус СибГМУ, - уточнили специалисты. - В работе находятся еще 8 объектов: среди них многоквартирный дом по ул.Кузнецова,1, здание НИИПП на Красноармейской, 99а, «Дом за рубль» на Савиных,10а. В 2020 году в Томске ремонтируют 152 фасада зданий.