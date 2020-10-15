Инвалидность в Томской области можно установить заочно

Чтобы получить средства реабилитации, людям с ограничениями по здоровью нужно обратиться в бюро МСЭ онлайн. Фото: Из открытых источников

Для профилактики и предотвращения распространения коронавируса временный (заочный) порядок признания лица инвалидом правительство России утвердило в апреле этого года (постановление № 467 09.04.2020), сообщили в областной администрации.

Всего с апреля по октябрь инвалидность заочно установлена 6133 жителям Томской области. Из них впервые получили статус инвалида 1925 человек, повторно — 4208. При этом автоматически инвалидность продлена 1594 томичам (37,9%), а 2614 (62,1%) жителей региона прошли упрощенную медико-социальную экспертизу по направлениям.

Уточняется, что все обратившиеся освидетельствованы заочно, без личного посещения бюро МСЭ. Справки, подтверждающие инвалидность, и программы реабилитации заявители получили заказным почтовым отправлением.

Также добавляется, что прежние реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами, автоматически продлены на следующие полгода.

По вопросам назначения и выплат пенсии по инвалидности можно обращаться в клиентские службы территориального отделения Пенсионного фонда России: (3822) 48-55-94, 48-55-81 или в контакт-центр ПФР: (3822) 79-12-66. По обеспечению техническими средствами реабилитации — в региональное отделение Фонда социального страхования: (3822) 60-84-70.

Горячая линия Главного бюро МСЭ по Томской области Минтруда России работает по телефону: (3822) 401-600 (понедельник-пятница с 8.30 до 17 часов).

Также обращения можно направлять почтой по адресу: Томск, ул. Бердская, 27; через официальный сайт Главного бюро МСЭ www.70.gbmse.ru или на электронный адрес: fgu@mse.tomsk.ru