«Тотальный диктант-2020» в Томске: проверка грамотности пройдет онлайн

Так выглядят брендированные ручки, которыми желающие томичи будут писать "Тотальный диктант - 2020". Фото со страницы группы "Тотального диктанта - 2020" в соцсетях.

Как следует из сообщения организаторов акции, «Тотальный диктант» состоится 17 октября. В этом году в Томске не будет очных открытых площадок. Можно будет написать диктант онлайн на сайте totaldict.ru. В отличие от предыдущих лет, появится возможность принять участие в написании всех 4 частей текста диктанта. Он пройдет на электронной платформе в четыре этапа: в 8, 11 часов утра, а также в 14 и 23 часа по московскому времени. Текст для акции этого года написал Андрей Геласимов, автор романов "Жажда", "Степные боги", "Холод" и других. Узнать свою оценку за дистанционный диктант можно 21 октября в личном кабинете на сайте проекта.

Организаторы уточнили, что в 2020 году в практику введен формат #пишемдома. Можно написать диктант на фирменном бланке брендированной ручкой, оставаясь дома. Для этого надо получить бланк и ручку, а 17 октября в 15.00 по томскому времени подключиться к онлайн-трансляции.

Ручки и бланки диктанта выдают в нескольких пунктах (иметь защитные маски визитерам обязательно):

- Точка кипения ТПУ (ул. Белинского, 51), 15 и 16 октября с 14:30 до 16:00;

- Точка кипения ТУСУР (ул. Красноармейская, 147), 16 октября с 16:00 до 20:00, 17 октября с 10:00 до 14:00;

- школа «Эврика-развитие» (ул. П. Федоровского, 4), 15 и 16 октября с 15:00 до 16:00, 17 октября с 12:00 до 13:30;

- библиотека «Академическая» (ул. Королёва, 4), 15 и 16 октября с 11:00 до 19:00;

- пункт отбора на военную службу по контракту по Томской области (пр. Фрунзе, 6), 15 и 16 октября с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Добавим, что томичи, выбравшие формат #пишемдома, могут проверить себя самостоятельно при помощи материалов на сайте акции. Чтобы получить экспертную оценку качества работы, необходимо отдать заполненный бланк диктанта на проверку не позднее 20 октября (график приема бланков будет опубликован в группе «Тотального диктанта в Томске «ВКонтакте»). Проверяет диктант экспертный совет акции под руководством специалистов филологического факультета НИ ТГУ. Результаты будут обнародованы 31 октября.