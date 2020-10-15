Жив, но сильно пострадал: в Томской области 84-летний мужчина спасен из пожара

В парабельском пожаре пострадал 84-летний житель села. С сильными ожогами он доставлен в районную больницу. Фото: Из открытых источников

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме в пер. Трудовом в Парабели поступил на пульт дежурного вчера в 14:54.

В комнате на диване спасатели обнаружили хозяина 1936 года рождения со следами термических ожогов тела около 70%. Его доставили в Парабельскую районную больницу.

- Ликвидировать огонь удалось в 15:10. В результате в одной из квартир обгорели стены внутри веранды, оплавились стены в квартире, пострадали вещи. Площадь пожара составила 72 кв. метра – уточнили в ведомстве. – К его тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек.

Добавим, что сейчас причина пожара устанавливается.