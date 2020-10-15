Школьные осенние каникулы в Томской области: как будут отдыхать дети

Каникулы, по мнению оперштаба Томской области, помогут прервать цепочку контактов в период пандемии, что сейчас важно. Фото: Из открытых источников

По решению регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, с понедельника, 19 октября, на две недели - по 31 октября включительно - уйдут на каникулы ученики 5-11 классов. Начальная школа – 1-4 классы – будет отдыхать с 24 октября по 4 ноября. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся с 19 октября по 4 ноября. Об этом сообщил региональный департамент общего образования со ссылкой на Людмилу Огородову, члена штаба, заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу.

Уточняется, что принятые меры призваны минимизировать число заболевших коронавирусной инфекцией среди учеников, педагогов и других сотрудников школ.

- Каникулы – хороший повод разорвать цепочку контактов. За две недели ситуация с распространением инфекции в учреждениях образования должна стабилизироваться: мы сможем избежать контактов между детьми в классах, педагоги в каникулярный период перейдут на удаленную работу, - подчеркнула Людмила Огородова. - Поэтапное окончание первой четверти и возобновление занятий во второй также дает возможность развести потоки обучающихся.

Вице-губернатор добавила, что в период каникул во всех образовательных учреждениях Томской области будет проведена дополнительная дезинфекция помещений.