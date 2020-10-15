За окном 15 октября 2020: в Томске дождь, сильный ветер, похолодание

Дождь и порывистый ветер - такова картина за окном. Фото: Из открытых источников

По данным регионального гидрометцентра, сегодня в Томске облачно с прояснениями. Утром небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20м/с. Температура воздуха днем +7…+9.

Специалисты добавили, что по области также будет облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный, по крайнему западу небольшой, по северу с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 -20м/с. Днем +1…+6, по югу до +11.