Женская футбольная команда клуба «Томь» впервые выступила в рамках первой лиги

Томские футболистки впервые сыграли в первой лиге женского футбола Фото: из открытых источников

Женский футбольный клуб «Томь» завершил турнир в Новосибирске на 5-м месте, обыграв в заключительном матче первой лиги сборную Свердловской области в серии пенальти, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Томской области.

Голы в серии пенальти забили Валерия Тихонова, Юлия Сташ, Ирина Салова, Карина Нербышева.

Напомним, команда из Томска в этом сезоне впервые в истории принимает участие в матчах первои лиги женского футбола. Основа команды – студентки и школьницы нашего города, а также несколько опытных девушек, давно занимающихся футболом в Томске.

Тренируются спортсменки под руководством Екатерины Арбузовой и Владимира Агеева.

В первои лиге выступают 30 команд, которые разбиты по 10 команд на три зоны – «Центр», «Юг» и «Сибирь». «Томь» выступила в зоне «Сибирь», розыгрыш которои прошел с 3 по 12 октября в Новосибирске.