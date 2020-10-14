Уполномоченные банки выдали сельским жителям Томской области 500 кредитов по «Сельской ипотеке»

"Сельская ипотека" приходит на помощь жителям районов Томской области Фото: из открытых источников

С начала действия льготной ипотеки в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» уполномоченные банки – Россельхозбанк, Левобережный и Сбербанк – выдали жителям сел Томской области 500 кредитов по ставке до 3% годовых, сообщает портал администрации региона.

Основную часть – 408 кредитов на 778 млн рублей – оформил Россельхозбанк. Банк Левобережный выдал 70 кредитов на 184 млн рублей, Сбербанк – 22 кредита на 50,4 млн рублей.

Средний размер одного кредита составляет 2,2 млн рублей, средний возраст заемщика – 36 лет, средний срок кредита – 14 лет.

Всего в этом году по программе «Сельская ипотека» жители региона подали 2 277 заявок, в том числе 1 912 – в Россельхозбанк, 267 – в Левобережный, 98 – в Сбербанк. По 403 заявкам, уже одобренным банками, идет поиск подходящих вариантов недвижимости.

Помимо «Сельской ипотеки» Минсельхоз России реализует для селян программу льготного потребительского кредитования. По ее условиям сельские жители могут получить кредит до 250 тыс. рублей по ставке до 5% сроком до 5 лет на благоустройство домовладений.

В Томской области выдано три таких потребительских кредита на 569 тыс. рублей. Займы пойдут на газификацию домов в с. Кафтанчиково и п. Зональная Станция в Томском районе, а также в селе Молчаново.