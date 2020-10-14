Количество вакансий для медиков в Томской области за последний месяц выросло почти на 50%

По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медицинский персонал. Фото: из открытых источников

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии и резюме Томской области и выяснили, какие специалисты в сфере медицины были востребованы в период с июля по сентябрь 2020 года.

«Медицина, фармацевтика» входит в тройку самых динамичных профессиональных сфер региона, говорится в сообщении. Так, за последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 49% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а количество резюме – на 17%.

Что касается специализаций, в период с июля по сентябрь чаще всего требовались лечащие врачи и врачи-эксперты. Менее востребованными были младший и средний медперсонал, специалисты клинических и лабораторных исследований.

По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медперсонал (31% от общего объема резюме), а также лечащие врачи и врачи-эксперты (18%). На специалистов по клиническим и лабораторным исследованиям приходится 8% резюме. Большинство соискателей – люди с опытом работы более 6 лет (48%) и в возрасте от 18 до 30 лет (51%).

Хотя количество резюме медиков стабильно увеличивается, отмечают аналитики hh.ru, профессиональная сфера «Медицина, фармацевтика» по-прежнему является одной из самых низкоконкурентных с точки зрения трудоустройства. На одну вакансию здесь приходится 1,1 резюме, при этом нормой считается 5-6 резюме на вакансию.

Наконец, средняя зарплата, предлагаемая медикам в Томской области, равна 40 тыс. рублей; это на 5 тысяч выше ожидаемой соискателями – 35 тыс. рублей.