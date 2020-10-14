Томский спортсмен-богатырь победил в Туле на Кубке России по жиму штанги лежа

Томский богатырь-штангист защищает спортивную честь родной области Фото: из открытых источников

12 октября в г. Туле завершились соревнования Кубка России по жиму штанги лежа. В турнире приняли участие представители тридцати трех регионов. Спортсмен ОГАУ ТО СШОР МСМК Сергей Усов одержал победу в весовой категории 120 кг с результатом 335 килограммов, сообщает сайт Томской областной спортшколы олимпийского резерва.

Серебряная медаль у москвича Руслана Павликова (315 кг), бронза досталась спортсмену из Архангельска Кириллу Дроздюку (312,5 кг).

Сейчас спортсмен будет готовиться к чемпионату России по жиму штанги, который состоится в феврале 2021 года в Москве. Там будет проходить отбор для участия в международных стартах.

Поздравляем спортсмена и его тренера Сергея Владимировича Усова с успехом.