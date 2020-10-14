Коэффициент распространения коронавируса в Томской области уже 1,3

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 38 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 7030 , - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 175.новых случаев заболевания, зафиксированы три новых смерти.

- Среди новых заболевших у 51 человека инфекция протекает бессимптомно, у 93 имеются признаки ОРВИ, у 31 томича диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 48,9 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 55 постояльцев. Коэффициент распространения инфекции продолжатер расти равен 1,3.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы,а также наличие не менее 50% свободного коечного фонда, является ключевыми условиями снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября..