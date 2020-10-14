Коронавирус унес жизни еще 3 жителей Томской области

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Сегодня, 14 октября, стало известно о смерти еще троих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 96 человек.

- Скончавшиеся пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У всех в анамнезе была гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы. Один из них также страдал сахарным диабетом, другой - ожирением и хронической болезнью почек. В результате инфицирования COVID-19 у всех трех развилась тяжелая форма пневмонии, которая сопровождалась дыхательной и полиорганной недостаточностью,- прокомментировали в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 9 232 человек.