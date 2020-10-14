Коронавирус в Томске: + 175 новых случаев заражения, очередной суточный антирекорд

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Сегодня, 14 октября, в Томской области выявленосразу 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе подтвержденных 9 232 случая.

За последние сутки в стране выявлен 14 231 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 239 пациентов скончались, 7 920 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 340 409 человек, 23 205 скончались, 1 039 705 выздоровели.