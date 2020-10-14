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В Томской области сотрудник ГИБДД два года брал деньги у автовладельцев за регистрацию вне очереди

Он предстанет перед судом по обвинению в получении взяток
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Бывший сотрудник ГИБДД два года за взятки помогал автовладельцам получать регистрацию вне очереди

Бывший сотрудник ГИБДД два года за взятки помогал автовладельцам получать регистрацию вне очереди

Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов региональных УФСБ и УМВД, по обвинению бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Томской области в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ и ч.1 ст.291.2 УК РФ, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником ГИБДД УМВД России по Томской области, в период с марта 2017 года по май 2019 года на систематической основе за взятки в виде денег осуществлял регистрационные действия с транспортными средствами. Таким образом, более 200 владельцев автомобилей совершили регистрационные действия с транспортными средствами, минуя установленные нормативными актами очередность и сроки. Сумма полученных в качестве взяток денежных средств составила около одного миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы которого вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Криминал