Коронавирус в Северске: 1088 заболевших, 14 школьных классов ушли на карантин

Число заразившихся "короной" северчан превысило тысячу человек. Фото: из открытых источников

В администрации Северска сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

- По информации медиков по состоянию на 14 октября на территории Северска выявлено 1088 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 545, госпитализировано – 131, 412 пациентов получают лечение амбулаторно,- сообщается на сайте администрации ЗАТО.

Исходя из динамики роста заболеваемости, местным штабом поставлена задача создать дополнительный коечный фонд в Медицинском центре №2 Северской клинической больницы. Из городского бюджета будут выделены средства на приобретение необходимых средств защиты для медицинских работников и тестов для Центра гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России, а также для закупки дополнительной партии дезинфицирующих средств для обработки подъездов жилых домов.

- В очном режиме продолжается учебный процесс в образовательных учреждениях, 14 классов проходят обучение дистанционно. В целях сокращения очередей и скопления людей на КПП принято решение об отмене проверок справок на контрольно-пропускных пунктах, - также говорится в релизе на сайте администрации Северска.

В настоящее время Северск находится на втором месте среди городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших, но напряжение, связанное с ростом количества заболевших нарастает. Поэтому глава администрации ЗАТО Николай Диденко призвал граждан проявить ответственность и строго соблюдать ограничительные меры, в том числе, масочный режим. Рейды по выявлению нарушителей масочного режима с участием полиции, народной дружины, представителей администрации и санитарных служб проводятся в Северске ежедневно в торговых центрах и в пассажирском транспорте. С начала пандемии составлено 2430 протоколов в отношении нарушителей.

Напомним, по данным на 8 октября в закрытом городе насчитывалось 856 случаев заражения, в больницах Северска и Томска находилось 78 северчан с подтвержденным коронавирусом.