Домашний арсенал: жители Томской области имеют сегодня на руках 70 тысяч единиц оружия

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В настоящее время Томской области зарегистрировано более 30 тысяч человек, имеющих в собственности почти 70 тысяч оружия. Чтобы проконтролировать условия его хранения, с начала года правоохранители провели 15 тысяч проверок. Только по результатам совместных оперативно-профилактических рейдов Росгвардии и облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства были проверены 360 владельцев оружия, четыре человека привлечены к ответственности за нарушения правил его оборота, сообщает пресс-служба администрации региона.

Также с начала 2020 года в области проводится традиционная профилактическая акция, предполагающая вознаграждение за передачу незаконно хранящегося оружия. В рамках нее денежную компенсацию получили 55 жителей региона, сдавшие 60 единиц охотничьего, самодельного и газового оружия, а также 89 патронов. Общая сумма выплат превысила 360 тыс. рублей.

- Данная программа реализуется в Томской области уже седьмой год. В 2020-м ее финансирование из областного бюджета составляет 900 тысяч рублей, — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, отметив эффективность акции — сокращение незаконного оборота оружия и снижение уровня общей преступности в регионе.

- Любое оружие — это большая ответственность и обращаться с ним нужно так, будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу: нельзя оставлять без присмотра, передавать другим лицам и направлять в сторону людей. Вернувшись домой с охоты, нужно закрыть оружие и патроны в сейфе, а ключи от него хранить в недоступном даже для близких родственников месте, — напоминает начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Алексей Кулагин.

Он также уточнил, что для получения лицензии на приобретение оружия понадобятся заявление по установленной форме, паспорт, документы о прохождении соответствующей подготовки и медицинское заключение.

Добавим, узнать условия акции по добровольной сдаче оружия за вознаграждение можно в МФЦ «Мои документы» по телефонам 8-800-350-0850 (звонок бесплатный на территории всей Томской области) и (3822) 602-999.