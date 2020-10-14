В пригороде Томска семья погорельцев въехала в новый дом при поддержке общественников

Так теперь будет жить Н. Ю. Зворыкина, ее дети и маленькие внучата. Фото пресс-службы ОНФ в Томской области.

Семья Надежды Зворыгиной из деревни Борики Томского района получила новое жилье. Три года после пожара люди жили в летней кухне. Женщина вместе с двумя дочерьми, одна из которых тяжело больна, и двумя внуками, обитала в пристройке, которая не приспособлена для проживания: стены строения - из тонкого бруса и без утеплителя, зимой его промораживало.

«Все это время я обращалась в разные инстанции. Приходили отписки: мол, вопрос решается исключительно местными властями на уровне администрации сельского поселения. В поселковой администрации отвечали: «Ищите жилье у родственников, знакомых, либо снимайте». Также советовали обратиться в суд. И только когда ко мне приехали активисты Народного фронта и о нашей проблеме показали сюжет на телевидении, власти повернулись к нам лицом, и вопрос начал решаться», - поделилась пережитым Надежда Юрьевна.

После обращений регионального ОНФ в администрацию Томской области, активистам пришел положительный ответ об оказании помощи и предоставлении жилья семье. В частности, в нем было сказано: «Губернатором Сергеем Жвачкиным принято решение о выделении за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации области бюджетных ассигнований в сумме 650 тыс. рублей на приобретение жилого дома и земельного участка в собственность муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» для включения в состав специализированного жилищного фонда и дальнейшего предоставления семье Зворыгиной Н. Ю». Дополнительную сумму на покупку жилья выделили районные и поселковые власти. На днях семья Надежды Зворыгиной въехала в новый дом площадью 38 кв. м, он находится по соседству со сгоревшим. В нем 2 комнаты, кухня, веранда. Также около дома имеется земельный участок в несколько соток. Именно о таком варианте просила женщина. Жилье находится в муниципальной собственности.