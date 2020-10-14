В Томской области жители домов с печками могут получить компенсацию за дрова

За дрова бюджет Томской области выплачивает жителям денежную компенсацию. Фото: Из открытых источников

В этом году 19,6 млн рублей направил областной бюджет на выплату компенсаций на приобретение и доставку твердого топлива. Ее получили 2096 малоимущих семей, сообщили в администрации региона.

По словам замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирины Куракиной, выплата предоставляется по месту регистрации. Оформить ее могут малоимущие, собственники или наниматели жилых помещений с печным отоплением. Назначается субсидия на 12 месяцев и выплачивается единовременно. В этом году, уточнила собеседница «КП в Томске», чаще всего выплату на дрова оформляли жители Томского, Кожевниковского и Колпашевского районов.

Она добавила, что оформить выплату можно по предварительной записи в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в отделениях МФЦ.