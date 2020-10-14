Колбаса «с душком»: Томский Роспотребнадзор проверяет качество мясопродуктов

Шестеро жителей Томска и области написали в Роспотребнадзор жалобы на некачественные кулинарные изделия из мяса. Факты не подтвердились. Фото: Из открытых источников

Управлением Роспотребнадзора по Томской области в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в III квартале 2020 года проведено 38 проверок (в том числе 2 плановых) предприятий, производящих и реализующих мясо и мясную продукцию на потребительском рынке Томской области.

- В III квартале было исследовано 47 проб мяса и мясной продукции по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям. Исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам, - пояснили в ведомстве.

Однако, уточнили инспекторы, в управление поступило 8 устных обращений о приобретении в сетевых предприятиях торговли некачественных колбасных изделий, мяса птицы с нарушением целостности упаковки, несоответствии цены на ценнике и в кассовом чеке. Людям были даны консультации о порядке оформления претензий в магазинах. Рассмотрено 6 письменных заявлений о продаже некачественных мясных кулинарных изделий в предприятиях общественного питания. Факты не подтвердились.

В ходе проведенных проверок специалистами управления Роспотребнадзора по Томской области были выявлены нарушения требований к вентиляции, ведению производственной документации, проведению мероприятий по борьбе с насекомыми, содержанию помещений. «Наличие в обороте некачественных мясных продуктов не установлено», - добавили специалисты.

По фактам нарушений составлено 18 административных протоколов на сумму 150 900 рублей. Контроль за качеством и безопасностью мяса и мясной продукции продолжается.