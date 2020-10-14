Погода в Томске 14 октября 2020: тепло, небольшой дождь

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь и до +9. Фото: Из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура днем +7, +9.

По области также облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром местами туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем будет +6, +11, местами от 0 до +5, утром на дорогах местами гололедица.