Концепцию цифровой трансформации Томского госуниверситета изложил ректор ТГУ на заседании союза ректоров

Цифровое будущее томских вузов вырисовывается все четче Фото: из открытых источников

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский представил разработанную в ТГУ концепцию цифровой трансформации университета на заседании совета Российского союза ректоров. Кейс ТГУ был представлен для развития программы по финансовой и методической поддержке цифровизации вузов, инициированной Минобрнауки РФ, сообщает сайт вуза.

В заседании совета Российского союза ректоров принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заседание провел президент российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий. Ключевой темой обсуждения стало развитие цифровой инфраструктуры университетов.

Доклад об основных подходах к цифровому развитию высшего образования представил заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников. Он рассказал об инициативе Минобрнауки по включению ряда мероприятий в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

В частности, Минобрнауки планирует провести оценку уровня развития цифровой инфраструктуры университетов и определить вузы с критическими потребностями в модернизации инфраструктуры. 44 вуза получат финансовую поддержку на первом этапе, еще 60 на втором.

– Однозначно, требуются серьезные усилия для качественной модернизации цифровой системы. Но следующий шаг – это переход к цифровой трансформации вузов. И мы в ТГУ работаем по принципу, что цифровая трансформация держится на трех ключевых процессах: оцифровка самого процесса взаимодействия, цифровая модель объекта и сбор данных о пользователе. Это позволяет собрать цифровую платформу, – отметил в своем выступлении ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Он добавил, что дополнительными условиями для цифровой модернизации являются hardware-инфраструктура, внутренние цифровые стартапы, которые вуз должен стимулировать для появления новых инициатив внутри коллектива, и внешние стартапы с компаниями, которые позволяют университету нарастить новые компетенции.

Ректор подчеркнул, что пока в мире нет единой модели перехода от внедрения цифровых технологий к реальной цифровой трансформации, и вузы могут реализовывать собственные концепции.

По итогам заседания Совет Российского союза ректоров поддержал предложенный Минобрнауки России подход к обеспечению финансовой поддержки вузов по развитию информационной-телекоммуникационной инфраструктуры, а также предложения по разработке концепции цифровой трансформации высшего образования. При российском союзе ректоров планируется создание рабочей группы по этим вопросам.