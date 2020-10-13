Спортсмены из Томской области получили 8 медалей на всероссийских соревнованиях конькобежцев

Конькобежный спорт в Томской области активно развивается Фото: из открытых источников

В Челябинске завершился Всероссийский турнир по конькобежному спорту, где Томскую область представляли 14 спортсменов.

Воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и северской ДЮСШ «Янтарь» завоевали медали разного достоинства, сообщает портал администрации региона.

Мастер спорта России Валерия Сороколетова трижды заняла первое место – на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, а также стала второй на дистанции 500 метров.

Кандидат в мастера спорта Ангелина Полушкина стала обладательницей двух серебряных медалей на дистанциях 1500 и 3000 м.

Студент первого курса ТГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ «Янтарь» Михаил Субботин завоевал на турнире две «бронзы» – на дистанциях 1500 и 3000 метров.

Тренируются спортсмены под руководством Юлии Субботиной.