Сегодня рано утром в центре Томска автобус сбил пешехода, который шел на красный свет

Пострадавший сам нарушил правила дорожного движения. ФОТО: УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня рано утром на проспекте Кирова в Томске маршрутка наехала на пешехода, в результате чего тот с травмами был госпитализирован, информирует пресс-служба областного УМВД.

ДТП произошло около 06:40 на проспекте Кирова, 26.

«Автобусом ПАЗ-320540, под управлением 43-летнего водителя, совершен наезд на пешехода, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.

В результате происшествия 21-летний пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение.