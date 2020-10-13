Два молодых томича вымогали деньги у подростка и теперь предстанут перед судом

Молодые люди в Томске решили поправить свои финансовые дела за счет более слабого, теперь ответят по закону за это Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих томичей в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, в октябре 2019 года двое 19-летних жителей г. Томска, предполагая, что 17-летний томич имеет денежные средства от незаконной деятельности (торговлей наркотиками), потребовали от него передать им 50 тысяч рублей. Они высказывали угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в случае невыполнения их требований.

В результате совместных действий следователей СО по Октябрьскому району г. Томск, сотрудников СОБРа и УБОП при УМВД России по Томской области подозреваемые были установлены и задержаны.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.