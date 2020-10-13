Томские футболисты взяли «серебро» в полуфинале Всероссийских соревнований студентов

Юные футболисты отстояли спортивную честь Томской области и родного вуза на всероссийских соревнованиях студентов Фото: из открытых источников

С 9 по 11 октября в Красноярске на стадионе «Политехник» состоялся второй полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу.

В нем приняли участие сборные Сибирского федерального университета (Красноярск), Красноярского государственного медицинского университета, Сибирского госуниверситета физической культуры и спорта (Омск) и Томского государственного университета, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Томской области.

Футболисты из Томска заняли второе место, уступив победу омским студентам. Третьими стали хозяева – футболисты СФУ.

Лучшим нападающим матча был признан томич Даниил Кононенко (ТГУ).

Также в Красноярске состоялся практический семинар по вопросам развития студенческого футбола в регионах, в котором приняли участие представители учебных заведений Сибири, а также представители Министерства спорта Красноярского края.