Власть Томской области решила поддержать финансово развитие в регионе сельхозкооперативов

Сельхозкооперативы - старый, но проверенный формат объединения фермеров, который возвращается в нашу жизнь Фото: из открытых источников

Сейчас в девяти муниципалитетах региона зарегистрировано и действует 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, но развитие фермерской сети набирает обороты и выходит на новый уровень.

Фермеры объединяются в кооперативы, чтобы выдержать конкуренцию с крупными сельхозпредприятиями, сообщает портал администрации Томской области.

– Как показывает практика, сельхозкооперация – самый короткий и самый эффективный маршрут продукции от фермы до торгового прилавка, – подчеркнул заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Ведь именно этот формат дает возможность фермерам планировать и реализовывать проекты, которые не по силам малому хозяйству в одиночку.

20 из 35 сельхозкооперативов зарегистрированы в регионе до 2015 года, остальные появились в последние пять лет, и наращивают свои мощности. Так, в сентябре кооператив в Бакчаре запустил молочный цех и сейчас строит убойную линию.

В Первомайском районе в селе Сергеево сельхоз кооператив «Крестьянский» до конца 2020 года планирует запустить цех по переработке молока производительностью более 1 тонны молока в сутки, а кооператив «Сибирские Афины» в первом квартале 2021 года – линии по заморозке (производительность – 2 тонны в сутки) и сушке овощей (5 тонн в сутки).

Еще один первомайский кооператив – «Век» – построит во втором полугодии 2021 года убойный пункт производительностью до 10 голов в смену.

– Кроме того, в регионе планируется создание кооперативов, которые займутся механизированной обработкой земли, оптовыми закупками ресурсов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов, удобрений, семян, а также переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции – молока, мяса и овощей, – пояснил Андрей Кнорр.

Вице-губернатор уточнил, что на поддержку кооперативного движения до 2024 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области» регион направит свыше 200 млн рублей.