Еще 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 21 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 6 992 человека, - сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено сразу 165 новых случаев заболевания, общее число заболевших достигло 9 057, новых смертей не зафиксировано. В активной фазе заболевания сейчас находится 1 972 жителя региона.

- Среди новых заболевших у 56 человек инфекция протекает бессимптомно, у 76 имеются признаки ОРВИ, у 33 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 48,9 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 56 постояльцев.. В школах Томской области закрыты на карантин 28 классов (0,47% от общего числа классов в регионе)..Коэффициент распространения инфекции продолжает повышаться и равен 1,28 ( вчера был 1,27).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие не менее 50% свободного коечного фонда, является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

фазе заболевания