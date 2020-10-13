Коронавирус в Томске: + 165 новых случаев заражения, антирекорд снова обновился

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Сегодня, 13 октября, в Томской области выявлено сразу 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 9057 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 13 868 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 244 пациента скончались, 7 550 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 326 178 человек, 22 966 скончались, 1 031 785 выздоровели.