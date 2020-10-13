Тело молодой женщины, придавленное бетонной плитой, обнаружили возле гаражей в Томске

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Утром 12 октября случайный прохожий обнаружил в районе гаражного комплекса, расположенного на ул.Угрюмова в г.Томске, тело женщины, придавленное бетонной плитой. С помощью спасателей МЧС труп извлекли из-под плиты. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области начато расследование обстоятельств ее гибели.

- Личность погибшей установлена, ею оказалась 34-летняя женщина без определенного места жительства, проживавшая в гараже своего знакомого, - сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователями СО по Октябрьскому району произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.