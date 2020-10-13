Троих детей, пострадавших при пожаре в Тунгусово, доставили для лечения в Томск

фото: ГУ МЧС по Томской области.

В ночь на 12 октября в частном жилом доме в Тунгусове Молчановского района произошел пожар, в результате которого пострадали трое детей: два мальчика, 8 и 9-ти лет, и девочка шестилетнего возраста. В момент происшествия дети были дома одни. С признаками отравления продуктами горения ребятишек доставили в Молчановскую районную больницу. Следственный комитет инициировал проверку обстоятельств пожара и причин по которым несовершеннолетние находились в ночное время без присмотра взрослых. Вчера юных тунгусовцев перевезли санитарным транспортом в Томск, в больницу скорой медицинской помощи №2. Сегодня в телеграмм-канале «Область здоровья» появилась информация о самочувствии детей.

По словам главного врача больницы скорой медицинской помощи №2 Андрея Караваева, двое пострадавших во вторник, 13 октября, будут переведены под наблюдение врачей в областную детскую больницу. Их состояние ближе к удовлетворительному.

Состояние еще одного пострадавшего ребенка - 8-летнего мальчика - оценивается как средней степени тяжести. Он продолжит обследование и лечение в детской больнице скорой медицинской помощи.