Родителям 15 тыс. томских дошкольников компенсируют оплату детских садов

Фото: из открытых источников

В 2020 году компенсация за посещение ребенком детского сада назначена в Томской области на 15 тысяч детей. Расходы регионального бюджета на предоставление выплаты превышают 93 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Выплату получают малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не выше прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения.

- Компенсация на первого ребенка составляет 20% от среднего размера родительской платы за детский сад, на второго — 50%, на третьего и последующих детей — 70%. Максимальная сумма компенсации может достигать 1189 рублей на каждого ребенка, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина,

Оформить выплату можно по предварительной записи в центре социальной поддержки населения по месту жительства. Обращаться нужно с паспортом, свидетельствами о рождении на всех детей, договором между образовательной организацией, документом о составе семьи, сведениями о доходах членов семьи за последние три месяца.