Житель Томской области без спроса хозяина позаимствовал дорогую иномарку и разбил ее

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Парабельский районный суд Томской области признал 37-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

В ноябре 2019 года , в ночное время парабелец гулял в компании других знакомых, в гостях у приятеля- владельца новенькой «Тойота Камри».

- После того как хозяин авто уснул, подсудимый взял ключи от его машины. Сначала он отвез домой девушку из этой же компании, а потом решил покататься на дорогостоящей автомашине по районному центру. Однако не справившись с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет, где его и оставил. Размер ущерба, нанесенного владельцу иномарки в результате ее повреждения, составил 800 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия и судебного разбирательства мужчина признал свою вину в инкриминированном деянии.

С учетом отсутствия у него других судимостей и наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.